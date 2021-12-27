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понедельник, 27 декабря 2021 12:27

Для украинцев расширят список бесплатных медицинских услуг

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Для украинцев расширят список бесплатных медицинских услуг
НСЗУ расширит список бесплатных медицинских услуг. Фото: УП

В Украине расширят спектр медицинской помощи, которую пациенты могут получить в больницах бесплатно.

Для расширения услуг в программу медгарантий на 2022 год прибавили 33 млрд грн. Об этом сообщает Национальная служба здоровья, передает "Громадське".

В общей сложности из госбюджета выделили 157,3 млрд грн – это самая большая сумма с начала реформы финансирования системы здравоохранения.

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В следующем году для украинцев также расширят программу "Доступные лекарства". В нее включат препараты для лечения болезни Паркинсона и хронического обструктивного заболевания легких.

Планируют также ввести услугу "хирургия одного дня", когда после несложной операции пациент сможет в тот же день вернуться домой. Это касается только определенного перечня небольших хирургических вмешательств, после которых не требуется стационарное лечение.

25 сентября в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова была проведена посмертная трансплантация роговицы глаза. Это первая подобная сложная операция за последние 20 лет и шестая пересадка органа от одного донора, подарившего новую жизнь пяти пациентам.

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Дата
27
декабря

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