Для подачи документов один день: объявили конкурс на нового главу налоговой

Конкурсный отбор нового главы налоговой должен состояться 28 апреля. Фото: Minfin

Кабинет министров объявил конкурс на нового председателя Государственной налоговой службы.

Как отмечается, документы будут приниматься до понедельника 27 апреля включительно. Об этом сообщается на Портале вакансий.

Кандидат должен иметь степень высшего образования не ниже магистра, опыт работы на руководящих должностях государственной службы, свободно владеть государственным языком и одним из официальных языков Совета Европы - английским или французским.

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Должностной оклад установлен на уровне 29,4 тыс. грн. Конкурсный отбор должен состояться 28 апреля.

Кабмин уволил председателя Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Таможенной службы Максима Нефедова. Соответствующее решение Кабинет министров принял в пятницу, 24 апреля.