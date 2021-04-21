Для чего должны использовать годовщину Независимости

Богдан Нагайло об итогах к годовщине Независимости. Фото: Сергей Старостенко

Годовщину Независимости нужно использовать для итогов, рекомендует дипломат Богдан Нагайло.

"Поляки когда-то говорили, что у них идет самовосстановление. Нам тоже это нужно - поверить в себя, в демократическую систему. В том, что при поддержке партнеров можем устоять и следующие 10 лет. Строить государство, которое было бы достойно нас, а мы его . Это время зрелости, когда надо посмотреть в зеркало. Вопрос "что мы за народ?" ставил еще Владимир Яворивский на первом съезде Народного движения 1989 года. мы должны понять, где наша обетованная земля. И только тогда будем знать, как к ней добраться".

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В начале апреля президент Литвы Ґитанас Науседа сказал, что Украина может войти в ЕС за 10-30 лет.

"Одним из осложнений является Путин. Реконфигурация ЕС, начавшаяся с Брекзитом, завершится, когда в Евросоюзе будет не только Украина, но и Беларусь. У нас был бы еще один союзник. Есть надежда, что белорусы сбросят диктатора и не допустят поглощения Россией их страны. Всенародная революция там притихла через жестокие методы против нее. Но произошла в ментальности. Можем выступать за их и нашу свободу. Давайте быть честными с собой и восстанавливать веру в наши народ и государство, тогда сможем гораздо больше, будем примером и опорой для других и достойным бастионом Восточной Европы ".

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