Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом

"В работе образовательного омбудсмена максимом прозрачности, информации, аналитики", - говорит Горбачев. ФОТО: МОН

Директор киевской спецшколы №148 им. Багряного Сергей Горбачев стал первым в Украине образовательным омбудсменом.

Кабмин утвердил его кандидатуру 14 августа, сообщает МОН.

"Очевидно, что сразу начать с рассмотрения обращений он не сможет - сначала нужно заняться размещением, пройти все юридические нюансы, набрать команду. Министерство образования и науки настроено максимально способствовать новому омбудсмену. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время вся организационная работа будет завершена и омбудсмен начнет свою деятельность ", - прокомментировала решение правительства министр образования Лилия Гриневич.

Определяющим фактором для одобрения кандидатуры Горбачева стало знания системы образования на разных, в том числе управленческих, уровнях и понимание ценностей образовательных реформ, указали в МОН.

В своей видеовизитке Горбачев говорит, что считает необходимым построить во всех регионах Украины общественные приемные. В них советники или консультанты образовательного омбудсмена будут советовать, как защитить образовательные права.

Горбачев в 1985-м окончил Запорожский государственный педагогический университет по специальности "Русский язык и литература". Опыт работы в сфере образования или науки имеет более 13 лет.