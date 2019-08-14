Директор школы стал первым в Украине образовательным омбудсменом

Директор киевской спецшколы №148 им. Багряного Сергей Горбачев стал первым в Украине образовательным омбудсменом.
Кабмин утвердил его кандидатуру 14 августа, сообщает МОН.
"Очевидно, что сразу начать с рассмотрения обращений он не сможет - сначала нужно заняться размещением, пройти все юридические нюансы, набрать команду. Министерство образования и науки настроено максимально способствовать новому омбудсмену. Поэтому мы надеемся, что уже в ближайшее время вся организационная работа будет завершена и омбудсмен начнет свою деятельность ", - прокомментировала решение правительства министр образования Лилия Гриневич.
Определяющим фактором для одобрения кандидатуры Горбачева стало знания системы образования на разных, в том числе управленческих, уровнях и понимание ценностей образовательных реформ, указали в МОН.
В своей видеовизитке Горбачев говорит, что считает необходимым построить во всех регионах Украины общественные приемные. В них советники или консультанты образовательного омбудсмена будут советовать, как защитить образовательные права.
Горбачев в 1985-м окончил Запорожский государственный педагогический университет по специальности "Русский язык и литература". Опыт работы в сфере образования или науки имеет более 13 лет.
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