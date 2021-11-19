Директор "Авиалиний Антонова" перерегистрировал отель в Крыму по законам оккупантов

Руководитель авиатранспортного подразделения государственного предприятия "Антонов" Михаил Харченко утаил недвижимость в оккупированном Крыму.

Об этом сообщают "Схемы: коррупция в деталях".

При этом в прошлом году право собственности на гостиницу Villa Rosa было зарегистрировано по российскому законодательству.

Отель расположен в поселке Коктебель, недалеко от Феодосии, на побережье Черного моря. Площадь – 510 кв. м.

В имущественной декларации за 2020 год Харченко не указал, что имеет в собственности гостиницу. Собственником этого имущества он стал в 2008 году, однако с начала работы директором АТП ГП "Антонов" эту недвижимость не указывал.

Журналисты обратились к Харченко с просьбой о комментарии. Он возразил, что является собственником этого имущества и посоветовал обратиться в НАПК. Также отказался комментировать документы, полученные журналистами в реестре недвижимости Украины, из которых следует, что владельцем этого имущества является именно он.

Также журналисты выяснили, что право собственности на недвижимость в Коктебеле было перерегистрировано на Харченко уже по российским законам. Это произошло в ноябре 2020 года, когда он уже занимал должность руководителя авиатранспортного подразделения "Антонов".

Эту информацию чиновник также отказался объяснить и попросил журналистов покинуть его кабинет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В оккупированном Крыму арестовали защитника украинских политзаключенных

Летом НАПК начало проверку декларации Харченко, которую завершило в сентябре. Нашло несоответствия между его реальным имущественным положением и задекларированным на сумму более 1 млн грн. В частности, зафиксировали отсутствие в декларации имущества в оккупированном Крыму и обратились к нему за разъяснением.

Харченко заявил Нацагентству, что с начала этого года недвижимость в Крыму ему уже не принадлежит.

В действиях директора "Авиалиний Антонова" НАПК заметило признаки "недостоверного декларирования". Передало эту информацию Национальной полиции.

В октябре журналисты рассказывали о бизнесе в оккупированном Крыму народного депутата из группы "Партия "За будущее" Александра Гереги, владельца "Эпицентра".