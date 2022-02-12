"Дипломатия работает 24 часа в сутки" - Зеленский говорит из Трюдо

Угрозу российской агрессии президент Зеленский обсудил с Макроном и Трюдо. Фото: сайт президента Украины

Сегодня, 12 февраля, вечером, после телефонных переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с премьер-министром Канады Джастином Трюдо по поводу возможной военной агрессии России.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "ТСН".

По его словам, "дипломатия работает в буквальном смысле 24 часа в сутки, без выходных".

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"Сейчас мы 24 часа в сутки в связи с партнерами. Президент Украины только что завершил разговор с президентом Франции. И прямо сейчас он говорит с премьер-министром Канады", - заявил Кулеба.

Он отметил эффективность такой дипломатии.

"За последние месяцы этой эскалации я получал информацию о самых разных сценариях. И ни один из них по состоянию на данный момент не был реализован, потому что работает дипломатия. И даже, если что-то планировалось, нам удалось это предотвратить", - сказал Кулеба.

Он также добавил, что проведет переговоры с турецким коллегой.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Перед этим глава Франции разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился полтора часа.