Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото

Пока в Печерском райсуде Киева проходит заседание по делу Петра Порошенко, под зданием суда продолжают собираться люди.

Многие держат плакаты адресованы лично президенту Владимиру Зеленскому. На некоторых из них есть его фото и подписи типа: "Dicktator", "Ермака бродяга. Бенин симпатяга", "Порошенко – це Європа. Зе – це ж*па". Также есть немало баннеров в поддержку пятого президента Петра Порошенко, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Дмитрий АНОХИН

Возле суда установлен большой экран, по которому транслируют заседание. В помещение журналистов не пускают. Охрана позволяет проходить внутрь только некоторым операторам.

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Петр Порошенко прилетел сегодня в Украину из Варшавы. В международном аэропорту "Киев" его встречали сотни сторонников. После выступления перед ними пятый президент отправился в Печерский райсуд, где ему избирают меру пресечения. Петра Порошенко подозревают в государственной измене, заявили в Государственном бюро расследований.