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понедельник, 17 января 2022 12:39

Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
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Пока в Печерском райсуде Киева проходит заседание по делу Петра Порошенко, под зданием суда продолжают собираться люди.

Многие держат плакаты адресованы лично президенту Владимиру Зеленскому. На некоторых из них есть его фото и подписи типа: "Dicktator", "Ермака бродяга. Бенин симпатяга", "Порошенко – це Європа. Зе – це ж*па". Также есть немало баннеров в поддержку пятого президента Петра Порошенко, сообщает корреспондент Gazeta.ua.

В помещение суда журналистов не пускают. Внутрь могут зайти только некоторые операторы
Фото: Дмитрий АНОХИН
Сотни людей собрались возле Печерского райсуда Киева, чтобы поддержать Петра Порошенко
Сотни людей собрались возле Печерского райсуда Киева, чтобы поддержать Петра Порошенко
Сотни людей собрались возле Печерского райсуда Киева, чтобы поддержать Петра Порошенко
Сотни людей собрались возле Печерского райсуда Киева, чтобы поддержать Петра Порошенко

Возле суда установлен большой экран, по которому транслируют заседание. В помещение журналистов не пускают. Охрана позволяет проходить внутрь только некоторым операторам.

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Петр Порошенко прилетел сегодня в Украину из Варшавы. В международном аэропорту "Киев" его встречали сотни сторонников. После выступления перед ними пятый президент отправился в Печерский райсуд, где ему избирают меру пресечения.

Петра Порошенко подозревают в государственной измене, заявили в Государственном бюро расследований.

Автор: Лилия МЫЦКО
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Дата
17
января

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