"Дергаются. Нет ответа - куда движется страна" - дали характеристику власти Зеленского

К власти огромное количество вопросов. Фото: Ян Доброносов, facebook.com/yan.dobronosov

Нынешняя власть не имеет логики. Об этом в интервью журналу "Країна" сказал председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин.

По словам политика, речь идет об "отсутствии системного понятного взгляда в будущее".

"Условно говоря, была предыдущая власть, которая нарисовала план как превращать страну. Соответствующим образом она это делала. В чем-то тормозила. В чем-то прогрессировала. В чем-то немного себе зарабатывала. Но это была какая-то система. Ее можно было критиковать, соглашаться или нет. была определенная логика.

Нынешняя власть логики не имеет. Складывается такое впечатление, что они не знают, что делать. Для себя власть решила - наработка предыдущей не работает. И она на ощупь пытается искать другие пути. Но системой это назвать очень трудно. Программой тоже. Люди дергаются. Я бы так это назвал. Если мы соберем воедино все предложения, все идеи, которые инициируют или даже воплощают те или иные должностные лица и чиновники, не получим четкой картинки. Нет ответа - куда движется страна", - говорит Сергей Рахманин.

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Также власть не выдержала экзамена карантином, считает нардеп.

"Потому что когда говорит об ослаблении режима, шаги навстречу бизнесу, это не власть идет на встречу. А это бизнес пришел, хлопнул и вынужден был заставить власть идти на определенные уступки. Если посмотреть, как действовала власть и как граждане, то счет не в пользу власти.

Простой момент. Направлял депутатский запрос на министра обороны Тарана о состоянии обеспечения медицинским средствами, лекарствами в ВСУ для борьбы с коронавирусом. Выяснилось, что общественные благотворительные организации поставляли для армии гораздо больше тестов, чем государство. Это касается и правительства и президента. Можно это в очень красивой обертке заворачивать и эффектно подавать, но с точки зрения эффективности к власти огромное количество вопросов", - говорит Сергей Рахманин.

Интервью с Сергеем Рахманиным читайте в журнале "Країна" от 14 мая.

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