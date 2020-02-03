Депутаты работают с бумагой последние полгода

В Верховной Раде постепенно прощаются с бумажным обращением.

На этой неделе народные депутаты переходят на электронную форму работы. Еще полгода им разрешено использовать бумажный документооборот.

Об этом в понедельник заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук, пишет УНН

"С этой недели осуществляем переход на электронную форму своей деятельности. И эти полгода мы будем действовать параллельно: электронно и бумажно. Что даст возможность привыкнуть к новым правилам, создать алгоритм процессов и предложить совершенно новое качество деятельности", - сказал Стефанчук.

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