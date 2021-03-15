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понедельник, 15 марта 2021 14:36

Депутаты предлагают изменить систему зачисления НДФЛ в местные бюджеты

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По инициативе депутатской группы "Довира" в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №5244 и №5245, которые устанавливают новый принцип распределения налога на доходы физических лиц между местными бюджетами.

 

"После большого количества обращений от глав ОТГ в депутатскую группу "Довира" мы инициировали регистрацию законопроектов, которые подписали почти все депутатские фракции и группы. Ведь действующая модель уплаты и зачисления НДФЛ несовершенна", - заявил в ходе согласительного совета парламента председатель депутатской группы "Довира" Олег Кулинич.

На сегодня, согласно статье 168 Налогового кодекса, НДФЛ зачисляется в местный бюджет по местонахождению юридического лица, выплачивающего обложенные налогом доходы физическому лицу.

"Однако, как показывает практика, эта модель уплаты НДФЛ является крайне несовершенной и не удовлетворяет потребности территориальных общин, особенно общин сел, поселков и небольших городов. Документами предлагается установить порядок уплаты налога на доходы физических лиц пропорционально в размере 50% по месту жительства или регистрации и 50% по месту работы такого физического лица", - отмечается на официальной странице депутатской группы "Довира".

Также, как отмечается в пояснительной записке, для сельскохозяйственных товаропроизводителей распределение налога к уплате будет учитывать земельные участки, на которых осуществляется деятельность таким товаропроизводителем.

Кроме представителей депутатской группы "Довира", законопроекты №5244 и №5245 подписали Нина Южанина ("Европейская солидарность"), Андрей Николаенко (ВО "Батькивщина"), Анатолий Гунько, Павел Халимон, Александр Салийчук, Марина Никитина ("Слуга народа"), Наталия Королевская (ОПЗЖ) и другие депутаты различных фракций и групп.

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Дата
15
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