Депутаты поработали полтора часа и разошлись

Следующее очередное заседание запланировано на 27 апреля. Фото: Сергій Ковальчук, iportal.rada.gov.ua

В пятницу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл очередное пленарное заседание.

Заседание длилось полтора часа, пишет "Інтерфакс-Україна".

Депутаты заслушали министра здравоохранения Максима Степанова во время традиционного часа вопросов к правительству и запросы.

Парламентарии продолжат работу в профильных комитетах, сказал спикер.

По календарному плану на следующей неделе, 19-23 апреля, нардепы работают с избирателями, 27-30 апреля - в режиме пленарных заседаний.

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Утром во время часа вопросов к правительству Степанову принесли погребальные цветы от умершего от Covid-19. В Верховной Раде собрали 150 подписей депутатов для проведения внеочередного заседания по ситуации с пандемией и противодействием Covid-19.