Депутаты подрались в Раде перед каникулами

Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского.

Фотографию в пятницу опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

Ивченко (слева) придерживает коллега. Сольский в рубашке - справа.

"Ивченко за что-то ударил Сольского", - написал фотограф.

Под ногами Сольского на полу - смартфон.

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Конфликт между депутатами тянется уже не первый месяц, сообщает Телеграф

Ранее Ивченко заявлял о рейдерских схемах по захвату земельных участков, в которых, по его словам, были замешаны нардепы, в частности якобы Сольский. Тот это опровергал.

Сольский является председателем Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, Ивченко является членом этого комитета.

Сегодня, 16 июля - последний день пятой сессии парламента. После этого по графику депутаты должны пойти на каникулы. Новая сессия начнется 7 сентября.

17 июня депутаты с ОПЗЖ устроили драку с депутатами со "Слуги народа".