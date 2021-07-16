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пятница, 16 июля 2021 11:32

Депутаты подрались в Раде перед каникулами

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Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского.

Фотографию в пятницу опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.

  Ивченко (слева) придерживает коллега. Сольский в рубашке - справа.
Ивченко (слева) придерживает коллега. Сольский в рубашке - справа.

"Ивченко за что-то ударил Сольского", - написал фотограф.

Под ногами Сольского на полу - смартфон.

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Конфликт между депутатами тянется уже не первый месяц, сообщает Телеграф

Ранее Ивченко заявлял о рейдерских схемах по захвату земельных участков, в которых, по его словам, были замешаны нардепы, в частности якобы Сольский. Тот это опровергал.

Сольский является председателем Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, Ивченко является членом этого комитета.

Сегодня, 16 июля - последний день пятой сессии парламента. После этого по графику депутаты должны пойти на каникулы. Новая сессия начнется 7 сентября.

17 июня депутаты с ОПЗЖ устроили драку с депутатами со "Слуги народа".

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Дата
16
июля

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