Депутаты подрались в Раде перед каникулами

Народный депутат от "Батькивщины" Вадим Ивченко ударил нардепа от "Слуги народа" Николая Сольского.
Фотографию в пятницу опубликовал в Facebook фотограф Ян Доброносов.
"Ивченко за что-то ударил Сольского", - написал фотограф.
Под ногами Сольского на полу - смартфон.
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Конфликт между депутатами тянется уже не первый месяц, сообщает Телеграф
Ранее Ивченко заявлял о рейдерских схемах по захвату земельных участков, в которых, по его словам, были замешаны нардепы, в частности якобы Сольский. Тот это опровергал.
Сольский является председателем Комитета по вопросам аграрной и земельной политики, Ивченко является членом этого комитета.
Сегодня, 16 июля - последний день пятой сессии парламента. После этого по графику депутаты должны пойти на каникулы. Новая сессия начнется 7 сентября.
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