Депутаты ОПЗЖ просили охрану за госсредства

Нардепы ОПЗЖ оформили депутатские обращения о предоставлении охраны. Фото: www.radiosvoboda.org

Депутаты от ОПЗЖ и "Слуги народа" просили предоставить им охрану за государственный счет. Соответствующие просьбы оформили как депутатские обращения.

Депутатские обращения не являются публичными, ведь не регистрируются в аппарате Верховной Рады, но журналистам "Схем" удалось получить доступ к многочисленным писем парламентариев.

В декабря 2019 года народные депутаты от "Оппозиционного платформы - За жизнь" коллективно просили предоставить государственную охрану для 11 депутатов, а именно для Нестора Шуфрича, Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Александра Колтуновича, Олега Волошина, Сергея Дунаева, Вадима Столара, Игоря Абрамовича, Натальи Приходько и Александра Пономарева.

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Такую просьба объяснили тем, что в СМИ распространили сведения о якобы противоправных действия СБУ, "спланировали и осуществляют незаконные оперативно следственные действия" в отношении депутатов. И спецслужба, согласно письму депутатов, якобы приступила к "привлечение национально-радикальных группировок".

Один из подписантов обращения Александр Колтунович говорит, что хотя и не разделял такую ​​идею, но поддержал ее.

"Коллективное обращение, кажется, готовил Ренат Кузьмин в рамках одной ситуации. Оно уже не актуально. Тогда были риски, как говорят, жизни и здоровью человека. И все. Но я думаю, это не существенная проблема, потому что у нас ряд государственных служащих действительно имеют такую ​​опцию. Тогда вопрос был актуален. Я, честно говоря, не разделяю такую ​​точку зрения, но в пределах того, что подавали депутаты фракции, безусловно, я выполняю решение фракции", - сказал парламентарий.

Еще один нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин объяснил, что у него нет охраны, и просьбы о ее предоставлении - это неплохая идея.

"У меня нет охраны. Но в принципе, пока в Украине разгул безнаказанности тех, кто совершает нападения на людей других взглядов, независимо от того, чьи это взгляды, охрана иногда была бы нужна", - говорит Волошин.

В СБУ указанную в обращении нардепов информацию не прокомментировали.

2020 года крупнейшими прогульщиками в Верховной Раде были группа "Партия" За будущее" и фракция ОПЗЖ. В течение года на пленарные заседания из группы "Партия "За будущее" приходили только половина депутатов - 46%.