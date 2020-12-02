Депутаты определили уважительные причины отсутствия на заседаниях

Верховная Рада определила список причин отсутствия депутатов на заседаниях. Фото: скриншот

Депутаты Верховной Рады определили уважительные причины отсутствия на пленарных заседаниях и заседаниях комитетов. За законопроект проголосовали 248 нардепов.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Соответствующий документ одобрили во 2-м чтении.

О них депутат заблаговременно, но не позднее дня проведения следующего пленарного заседания должен сообщить спикеру Рады.

Депутаты должны сообщить заранее главу Верховной Рады соответствующим заявлением, добавив копию документа в подтверждение невозможности присутствовать на пленарном заседании.

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Список уважительных причин отсутствия парламентария:

1) выполнение им в это время поручений парламента, председателя ВР в соответствии с законом, комитета, по решению комитета, в состав которого входит нардеп;

2) командировки, участие в мероприятиях, осуществляемых в рамках работы постоянных делегаций;

3) временная нетрудоспособность;

4) получение услуг в сфере здравоохранения, согласно медицинскому заключению;

5) отпуск по беременности и родам, отпуск в связи с рождением ребенка, отпуск по уходу за ребенком, отпуск в связи с бракосочетанием, отпуск в связи со смертью родных, другие обстоятельства, когда по законодательству работнику предоставляется отпуск;

6) документально подтвержденные транспортные препятствия.

Уважительными причинами отсутствия есть и другие, связанные с реализацией прав и выполнением обязанностей, определенных Гражданским процессуальным кодексом, Кодексом об административных правонарушениях, Кодексом административного судопроизводства, Уголовным процессуальным кодексом, законом "О Конституционном суде".

Верховная Рада приняла во 2-м чтении законопроект №3628, который предусматривает запрет продажи детям электронных сигарет и жидкостей к ним. Принятие закона поддержали 309 народных депутатов.