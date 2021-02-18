Депутата, избившего стендапера во время выступления, исключили из фракции

Богатова исключили из фракции. Фото: РБК

Политсовет партии "Голос" рекомендовал исключить Константина Богатова из состава фракции в Киевсовете.

Соответствующее решение приняли после нападения депутата на стендап-комика Влада Капицу, сообщили в пресс-службе "Голоса".

Сам депутат отказался добровольно сдавать мандат, поэтому партия думает над его отзывом.

"Константин Богатов больше не является частью нашей команды. Фракция "Голос" в Киевсовете против любого насилия как реакции на иные культурные предпочтения или художественные вкусы и не будет толерантной к таким действиям. К сожалению, Константин Богатов отказался добровольно сдавать мандат, поэтому мы дождемся возможности отозвать его по решению общины. Нам неприятно принимать такое решение, но, по нашему мнению, это единственный правильный выход", - заявили во фракции.

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Напомним, Богатов присутствовал на стендап-шоу Капицы и ему не понравилась ненормативная лексика. Богатов потребовал остановить выступление, после чего напал на стендапера.