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воскресенье, 02 января 2022 19:48

Депутат скрыл от декларирования 42 квартиры

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Депутат скрыл от декларирования 42 квартиры
Депутат, скрывавший 42 квартиры, указывал статус безработного. Фото: pixabay.com

Депутат Хотивского сельского совета Киевской области, самовыдвиженец Иван Бондаренко не внес в декларацию за 2020 год 42 квартиры.

Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет "Чесно"

Общая стоимость квартир – 33,6 млн грн. 42 квартиры расположены в Любомле Волынской области.

Депутаты объяснил отсутствие информации о квартирах в декларации тем, что в конце марта "страдал осложнениями, вызванными перенесенной болезнью, которые не позволили ни работать, ни заполнить должным образом декларацию". А также "из-за неполного понимания всех аспектов отображения соответствующих объектов".

Во время баллотирования Бондаренко отметил, что он безработный.

Кроме квартир депутат не задекларировал доход от Государственного ипотечного учреждения и предоставление участка в аренду еще на 3,5 млн грн.

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А депутат от "Слуга народа" в Макаровском поселковом совете Киевской области Александр Довгаль в декларации за 2020-й не указал четыре квартиры в Киеве, два жилых дома в селе Березовка и семь земельных участков. Недостоверные сведения отличаются от реальных на 26 млн грн.

Объяснил НАПК, что не смог внести в декларацию правдивую информацию по "техническим причинам".

Довгаль – владелец фирмы "Фермерское хозяйство "Золотой колос". Ему принадлежит еще несколько компаний, занимающихся сельским хозяйством.

В действиях обоих депутатов установили признаки уголовного правонарушения – умышленное внесение субъектом декларирования заведомо ложных сведений в декларацию.

Такие действия наказывают штрафом от 4 млн грн или общественными работами от 150 до 240 час, или ограничением свободы до двух лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать должности или заниматься деятельностью до трех лет.

НАПК передаст материалы в Национальную полицию для дальнейшего расследования.

Депутат Ирпинского горсовета от партии "Нові обличчя" Игорь Оверко имел 586 квартир.

А мэра Ирпеня Владимир Карплюк, возглавляющий эту партию, за один год купил 67 квартир.

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Дата
02
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