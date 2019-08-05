Депутат от "Слуги народа" предлагает игнорировать Россию в ПАСЕ

Депутат от партии "Глас народа" агитирует за продвижение интересов Украины в ПАСЕ. Фото: Рубрика

В партии "Слуга народа" считают, что надо продвигать интересы Украины в ПАСЕ, игнорируя Россию.

Об этом сказал депутат от партии "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Наша задача - не в исключении России, а предложении своих позиций, продвижении тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ. - Gazeta.ua), и без России", - говорит Яременко.

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"Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес - не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", - добавляет Яременко.

"ПАСЕ - организация парламентов. Там нет какой-то одной установки - иди, договаривайся, иди говори - у тебя всегда будут победы и всегда будут поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других - ты где-то не дотянешь. Это нормальная работа, и вокруг нее не надо истерик", - считает политик.

Глава британской делегации в ПАСЕ Роджер Гейл предложил пересмотреть возвращение России к Ассамблее из-за массовых задержаний и избиений демонстрантов на протестах в Москве.