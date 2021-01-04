Депутат ОПЗЖ попал в базу "Миротворца" за скандальное "поздравление" с Путиным

Депутат облсовета Николаева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Максим Невенчанный попал в базу "Миротворца".

Его добавили туда после скандального новогоднего "поздравления" украинцев в Facebook с изображением президента России Владимира Путина.

Автор: "Униан"

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"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию как заявление о совершении этим гражданином осознанных деяний против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", - говорится на сайте.

Автор: "Униан"

Депутата обозначили как "пособника российских оккупантов" и "провокатора".

Невенчанный заявил, что его поступок является политкорректным. А пост с Путиным критиковали "патриоты по отмашке", которые "выместили на нем возмущение из-за высоких тарифов и плохой медицины".

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Невинчанный 31 декабря "поздравил" с Новым годом украинцев изображением президента России Владимира Путина. Пост вызвал волну возмущений среди украинцев. В сети пользователи отмечали в комментариях СБУ и призвали ее обратить внимание на депутата. В воскресенье, 3 января, Невенчанный ответил на критику в новом посте, назвав ее "тлеющей вонью".