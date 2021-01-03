Депутат облсовета Николаева "поздравил" украинцев с Новым годом изображением Путина

 
Ексклюзивы
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 369
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 3627
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 774
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 171
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1350
Вакарчук вернется в политику
Вакарчук вернется в политику
Просмотров: 1692
Ермак продержался дольше Богдана
Ермак продержался дольше Богдана
Просмотров: 801
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2547
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Иностранцы покупают жилье в Украине, чтобы сдавать в аренду
Просмотров: 1107
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Прибыль упала до нуля: на чем экономили украинцы в 2020 году
Просмотров: 1278
Фото
Все фото
3
4
6
17
5
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Тимошенко перевезли в колонию
Тимошенко перевезли в колонию
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Суд над Татаровим перенесли. Прокуроры не явились
Очереди, Кличко и бывшие &quot;регионалы&quot;: в Харькове прощаются с Кернесом
Очереди, Кличко и бывшие "регионалы": в Харькове прощаются с Кернесом
&quot;Да назначьте уже Януковича премьером&quot; - к Зеленскому пришли с пикетом
"Да назначьте уже Януковича премьером" - к Зеленскому пришли с пикетом
Видео
Все видео
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Квартал 95" высмеял Медведчука
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
"Мы не слушаем метателей грязи на вентилятор соцсетей" - Зеленский в новогоднем поздравлении
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Зеленский призывает избегать массовых скоплений, а затем открывает ярмарку под ОП
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Кличко в маске-бороде поздравил украинцев с новогодними праздниками
Интервью
1/5
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и их выполнить - советы эксперта
Просмотров: 369
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Украинцы хотят сильного лидера. Зеленский упустил свой шанс
Просмотров: 1215
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 171
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1350
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
К штрафам за обслуживание на русском языке будет доходить редко
Просмотров: 2547
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2020
Просмотров: 918
Не взяли
— А пам'ятаєш, як на третьому курсі ти написав твір за картиною "Не взяли на риболовлю"? — я дивуюся Оксаниній пам'яті. З ...
воскресенье, 03 января 2021 16:22

Депутат облсовета Николаева "поздравил" украинцев с Новым годом изображением Путина

  Комментировать

Депутат областного совета Николаева от "Оппозиционной платформы За жизнь" Максим Невинчанный 31 декабря "поздравил" с Новым годом украинцев изображением президента России Владимира Путина.

Поздравительный пост разместил на своей странице в Facebook.

Автор: Максим Невенчанный
  В сети это сообщение спровоцировало волну возмущений
В сети это сообщение спровоцировало волну возмущений

"С Новым годом", - подписал фото телевизора с трансляцией российского телеканала новогоднего поздравления Путина.

Пост вызвал волну возмущений среди украинцев. В сети пользователи отмечали в комментариях СБУ и призвали ее обратить внимание на депутата.

В воскресенье, 3 января, Невинчанный ответил на критику в новом посте, назвав ее "тлеющей вонью".

"Представьте себе, что произойдет, если вдруг выяснится, что украинская идея сегодняшней и вчерашней тоже власти в Украине в том, чтобы воевать и бомжевать. Если же говорить более академично, то можно сказать иначе. Продать остатки собственности заокеанским партнерам, а обвинить в нищете Россию. И туда же канализировать возмущение. Фото Путина они считают не политкорректным. А фото с отцом украинской бедности - Байденом, почему-то считается политмейнстримом", - написал он.

За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Депутат облсовета Николаева "поздравил" украинцев с Новым годом изображением Путина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
января

Записали самую популярную песню Второй мировой

Степан Бакунец жил под чужим именем

Священник публично сжег папский указ

Иностранных студенток нашли с перерезанными горлами в съемной квартире

Самое читаемое
&quot;Писала, что ничего не делают&quot; - военная волонтер умерла от Covid-19
"Писала, что ничего не делают" - военная волонтер умерла от Covid-19 Просмотров: 15858
4 друзей разбились на &quot;Жигулях&quot;: кадры смертельного ДТП
4 друзей разбились на "Жигулях": кадры смертельного ДТП Просмотров: 9153
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого
Ягодицами в камеру: Седокова в сексуальном нижнем белье и чулках оседлала любимого Просмотров: 8361
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
Под могилой советского разведчика обнаружили подкуп: фото
3
 Просмотров: 8217
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
Мужчина забил молотком детей, бывшую жену и мать
 Просмотров: 7443
Политика
Мендель засветила татуировку в новой фотосессии
Мендель засветила татуировку в новой фотосессии Просмотров: 882
Турция вновь отказалась признавать Крым российским
Турция вновь отказалась признавать Крым российским Просмотров: 1044
В США сенаторы-республиканцы обжалуют результаты голосования коллегии выборщиков
В США сенаторы-республиканцы обжалуют результаты голосования коллегии выборщиков Просмотров: 333
Спикер парламента Эстонии выдвинул территориальные претензии к РФ
Спикер парламента Эстонии выдвинул территориальные претензии к РФ Просмотров: 1872
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
 2 Просмотров: 3906
Больше всего комментируют
5
Экономический кризис обострится - эксперты о 2021 году
3
Коронавирус убил еще одного российского актера
2
Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
1
В Австралии изменили слова национального гимна
1
Украина закупит самую дорогую в мире вакцину от Covid-19
Голосов: 18716
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть