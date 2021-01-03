Депутат облсовета Николаева "поздравил" украинцев с Новым годом изображением Путина

Депутат областного совета Николаева от "Оппозиционной платформы За жизнь" Максим Невинчанный 31 декабря "поздравил" с Новым годом украинцев изображением президента России Владимира Путина.

Поздравительный пост разместил на своей странице в Facebook.

Автор: Максим Невенчанный В сети это сообщение спровоцировало волну возмущений

"С Новым годом", - подписал фото телевизора с трансляцией российского телеканала новогоднего поздравления Путина.

Пост вызвал волну возмущений среди украинцев. В сети пользователи отмечали в комментариях СБУ и призвали ее обратить внимание на депутата.

В воскресенье, 3 января, Невинчанный ответил на критику в новом посте, назвав ее "тлеющей вонью".

"Представьте себе, что произойдет, если вдруг выяснится, что украинская идея сегодняшней и вчерашней тоже власти в Украине в том, чтобы воевать и бомжевать. Если же говорить более академично, то можно сказать иначе. Продать остатки собственности заокеанским партнерам, а обвинить в нищете Россию. И туда же канализировать возмущение. Фото Путина они считают не политкорректным. А фото с отцом украинской бедности - Байденом, почему-то считается политмейнстримом", - написал он.

За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.