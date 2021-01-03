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воскресенье, 03 января 2021 09:45

Как прошли сутки на Донбассе

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Как прошли сутки на Донбассе
Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируемая украинским воинами. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 2 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

Так, российско-оккупационные войска из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета открывали огонь против украинских защитников у Песок. Неподалеку Павлополя - из стрелкового оружия, а вблизи Лебединского - еще и из крупнокалиберного пулемета, сообщили в штабе ООС.

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"Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток, 3 января, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина.

Боевики обстреляли частный сектор населенного пункта Водяное. Обстрел велся из миномета калибра 120 мм. Одна из мин попала во двор, но никто из жителей не пострадал.

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Дата
03
января

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