Депутат оформила на дочь дом общины за 500 тыс. грн

В должности начальника управления органа местного самоуправления Василькова, 63-летняя подозреваемая решила завладеть домом в центре города. Фото: Нацполиция

В Киевской области правоохранители разоблачили депутата Васильковского городского совета, которая переоформила на дочь имущество общины. Об этом сообщили в облуправлении Нацполиции.

На должности начальника управления органа местного самоуправления Василькова 63-летняя подозреваемая решила завладеть домом в центре города. Собственница умерла, не оставив наследников, недвижимость перешла в собственность общины. Однако депутат, подделав документы, переоформила дом на бывшего мужа. А впоследствии имущество по договору дарения отошло дочери.

Оценочная стоимость дома около 500 тыс. грн, пишут в полиции.

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Правоохранители начали уголовное производство по статье злоупотребление властью или служебным положением. Статья предусматривает лишение свободы от трех до шести лет.

Экс-сотрудница управления делами Аппарата Верховной Рады по предварительному сговору с журналистом, который ранее был помощником-консультантом народного депутата и неоднократно баллотировался в парламент, за $ 600 тыс. обещали жителю Николаева повлиять на должностных лиц Офиса президента и правительства, а также решить вопрос о его назначении. Их задержала прокуратура.