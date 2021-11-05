Депутат из Львова продает нарисованный во время заседания портрет Путина

Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Гринив выставил на аукцион нарисованный во время заседания портрет президента России Владимира Путина.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

По его словам, плоды своего творчества он обычно дарит, но рисунок с Путиным ждет другая судьба.

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"Копию известной карикатуры ПТН ПНХ, которую рисуют, как правило, на туалетной бумаге и футболках, хотел бы выставить на аукцион. Оказалось большое количество знакомых, которые захотели ее приобрести. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 грн", - написал Гринов.

В комментариях стартовая цена уже выросла до 1,5 тыс. грн. Аукцион продолжается.

Автор: facebook.com/griniv Рисунок с Путиным выставили на продажу

Журналисты засекли депутата за творческим процессом в горсовете 4 ноября. Gazeta.ua Гринив рассказал, что часто рисует разные карикатуры еще со студенческих времен. Делает это в перерывах между заседаниями. Вырученные средства от продажи рисунка обещает отдать на армию.