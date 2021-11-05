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пятница, 05 ноября 2021 18:55

Депутат из Львова продает нарисованный во время заседания портрет Путина

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Депутат Львовского городского совета от партии "Европейская солидарность" Юрий Гринив выставил на аукцион нарисованный во время заседания портрет президента России Владимира Путина.

Об этом депутат сообщил в Facebook.

По его словам, плоды своего творчества он обычно дарит, но рисунок с Путиным ждет другая судьба.

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"Копию известной карикатуры ПТН ПНХ, которую рисуют, как правило, на туалетной бумаге и футболках, хотел бы выставить на аукцион. Оказалось большое количество знакомых, которые захотели ее приобрести. Обещаю задекларировать доход и все средства отдать волонтерам. Стартовая цена 1 грн", - написал Гринов.

В комментариях стартовая цена уже выросла до 1,5 тыс. грн. Аукцион продолжается.

Автор: facebook.com/griniv
  Рисунок с Путиным выставили на продажу
Рисунок с Путиным выставили на продажу

Журналисты засекли депутата за творческим процессом в горсовете 4 ноября. Gazeta.ua Гринив рассказал, что часто рисует разные карикатуры еще со студенческих времен. Делает это в перерывах между заседаниями. Вырученные средства от продажи рисунка обещает отдать на армию.

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Дата
05
ноября

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