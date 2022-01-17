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Депутат Европарламента Ауштрявичюс призвал власти воздержаться от политического преследования Порошенко

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В поддержку Порошенко также выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Депутат Европейского парламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс призвал украинские власти прекратить политически мотивированное преследование пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Приветствую с возвращением экспрезидента Петра Порошенко в Украину. Я искренне надеюсь на политическую консолидацию в украинском обществе и неиспользование судебного преследования в политических целях. Украине нужны единство и консолидация", – написал евродепутат в Твиттере.

Как известно, ранее известный французский писатель, политический журналист и философ Бернар-Анри Леви назвал дело против Порошенко "охотой на ведьм".

"Я мало понимаю "кафкианские" обвинения против Порошенко. Я являюсь свидетелем создания им новой армии Украины; его статуса настоящего государственного деятеля, когда он имеет дело с лидерами Европы; его сильного сопротивления против Путина", – пишет французский писатель.

"Украине нужно национальное единство, а не охота на ведьм", – резюмирует Леви.

В поддержку Порошенко также выступил бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен.

Расмуссен призвал официальный Киев воздержаться от политических преследований пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко.

"Свободный мир должен объединиться, чтобы защитить Украину. Но Украине нужно внутреннее единство и сила. Киев должен поддерживать верховенство права, но не поддаваться искушению использовать его против политических оппонентов, таких как Порошенко", – написал Андерс Фог Расмуссен в Твиттере.

Напомним, утром 17 января самолет с Петром Порошенко приземлился в аэропорту Киева. Политик прибыл из Польши после недельного дипломатического турне по Европе. Встречать пятого президента к аэропорту прибыли тысячи человек.

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17
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