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Деолигархизация от Зеленского не коснется Коломойского - эксперт "Атлантического совета"

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Деолигархизация от Зеленского не коснется Коломойского - эксперт &quot;Атлантического совета&quot;
фото; Українська правда

Эксперты выражают сомнения, что президент Украины Владимир Зеленский включит Игоря Коломойского в список целей для проведения деолигархизации. Их аргументом является, в частности, то, что президент прибегнул к помощи давних соратников Коломойского – Бориса Филатова и Геннадия Корбана, чтобы нейтрализовать политических оппонентов.

Об этом пишет специальный советник по Европе в Министерстве иностранных дел Великобритании в 1997–2001 годах, аналитик, специализирующийся на внешней политике и европейских делах Дэвид Кларк в блоге для издания Atlantic Council.

Как отмечает автор, президентская кампания Зеленского в 2019-м проводилась при активной поддержке Коломойского – будущий президент даже ездил заграницу, чтобы совещаться с олигархом, а также использовал каналы Коломойского для политической рекламы. При президентстве Зеленского чиновников, которые могли быть угрозой для Коломойского, увольняли. Примеры: генеральный прокурор Руслан Рябошапка – вел расследование по олигарху, глава НБУ Яков Смолий, премьер-министр Алексей Гончарук – пытался ослабить контроль Коломойского над государственной энергетической компанией. И по данным журналистов-расследователей, в 2021 году Зеленский отмечал свой день рождения дома у соратника Коломойского Тимура Миндича. Дэвид Кларк отмечает, что законопроект о деолигархизации от Зеленского, как некоторые подозревают, содержит определение слова "олигарх", которое было сформулировано так, чтобы "исключить Коломойского из-под его условий".

В СМИ начали появляться сведения, что Зеленский использует людей Коломойского для борьбы с оппонентами. Речь идет об атаке на мэра Киева Виталия Кличко, который критиковал действия президента во время карантина. СМИ Коломойского начали нападать на Кличко, одновременно окружение мэра Киева стало объектом преследования со стороны правоохранительных органов.
Возможно, Коломойский также помогает Зеленскому на региональном уровне в подрыве рейтингов Кличко. Мэр Днепра Борис Филатов и Геннадий Корбан – соратники Коломойского, которые возобновили дружбу с олигархом – помогли Офису президента создать организацию муниципалитетов, в которую Кличко не включили. Таким образом, как предполагают эксперты, Филатова планируют укрепить в роли "технического кандидата" для снижения поддержки мэра Киева перед президентскими выборами.

Тем временем Коломойский продолжает предпринимать попытки вернуть контроль над Приватбанком, а изменения в руководстве НБУ со стороны команды Зеленского могут ослабить независимость регулятора.

"Только порвав со своим покровителем (Коломойским. - Gazeta.ua), Зеленский сможет выполнить обещание народу Украины, разрушить олигархический уклад и заменить его справедливой системой, которая позволит Украине процветать. Иной вариант будет представлять собой не более чем циничную перестройку олигархической власти. Когда западные лидеры посетят Украину, чтобы отпраздновать 30-ю годовщину независимости страны, они должны установить жесткий маркер, по которому будут оценивать результаты реформ Зеленского. Деолигархизация без учета Коломойского - это вовсе не деолигархизация", - отмечает Дэвид Кларк.

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