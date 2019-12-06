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пятница, 06 декабря 2019 09:55

Деоккупация, миротворцы ООН и никакого газа - Порошенко дал советы Зеленскому перед "нормандским саммитом"

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Деоккупация, миротворцы ООН и никакого газа - Порошенко дал советы Зеленскому перед &quot;нормандским саммитом&quot;
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко президенту Украину Владимиру Зеленскому: "Ни в коем случае не доверять Путину"

Лидер партии "Европейская солидарность", пятый президент Украины Петр Порошенко дал несколько важных советов своему преемнику Владимиру Зеленскому накануне четырехстороннего саммита в Париже (Франция) 9 декабря.

На правах основателя "нормандского формата", участника всех предыдущих встреч на высшем уровне и "знатока Минских договоренностей от "А" до "Я", он поделился рекомендациями по стратегии и тактике переговоров. Соответствующая его статья опубликована на "УП".

"После ряда уступок с украинской стороны Путин должен согласиться на саммит. Это серьезный тест для новой власти за все время после ее избрания. И вызов для страны. Знаю, какие это изнурительные беседы. В какой быстрой реакции, железных нервов и толстой кожи они нуждаются. И, конечно, волнуюсь за результаты. Исходя из государственных соображений, считаю целесообразным дать несколько советов", – отметил он.

Прежде всего, Порошенко посоветовал Зеленскому вернуться на саммите к теме берлинской "дорожной карты". Поскольку, считает, она является ключом к миру и должна стать "лакмусовой бумажкой" для проверки "искренности" миролюбивых намерений агрессора.

"Обращаю особое внимание на опасную игру со сроками об условиях признания выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Поспешное согласие украинских переговорщиков на приемлемость соответствия выборов "в целом" демократическим стандартам ОБСЕ, а не "полностью", дает широкое поле для маневра российской стороне и ее марионеткам для обеспечения нужного им электорального результата. Подредактировали одно слово, а содержание в корне изменилось. И это уже не "формула Штайнмайера" – это "формула Путина", – убеждает предыдущий глава Украины.

Во-вторых, он отметил, что неотъемлемым элементом мирного урегулирования на Донбассе остаются и миротворцы под руководством ООН.

"Без миротворческого контингента по модели, предложенной нами еще в начале 2015 года, мы не сможем говорить о создании необходимых безопасности условий, учитывая гуманитарное разминирование, охрану во время выборов или контроль за рубежом", – заметил Порошенко.

Он также считает, что к общей повестки дня саммита в "нормандском формате" не стоит включать "газовый вопрос", чтобы не позволить России сформировать невыгодный для Украины "пакет договоренностей", по которому за "дешевый" газ страна сделает важные уступки в политическом треке.

"Еще ничего в новейшей истории нам не обходилось так дорого, как дешевый российский газ", – напомнил политик.

Но самый важный совет президенту Зеленскому, подчеркнул он, – это ни в коем случае не доверять Путину.

"Никогда и ни в чем. Путин манипулирует всем: содержанием, фактами, цифрами, картами, эмоциями. Он ненавидит Украину и украинцев, не видит нашего места на политической карте Европы", – подытожил Порошенко.

Обозреватель
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