Денисова предположила, почему Путин отдал политзаключенных

"У президентов разная риторика", - Денисова. ФОТО: Facebook-страница омбудсмена

Отличие риторики Владимира Зеленского от риторики пятого президента Петра Порошенко стала причиной того, президент России Владимир Путин отдал украинских политзаключенных.

Такое предположение в интервью LB.ua сделала украинская обмудсмен Людмила Денисова.

"У президентов разная риторика. И я думаю, что изменение некоторых позиций, о которых говорил президент Зеленский, сыграла важнейшую роль в достижении этой цели", - сказала она.

Также Денисова отметила, что перед освобождением моряков подписывала в СИЗО ряд документов. Доступ в СИЗО она получила исключительно как омбудсмен. Во время поездки в июне попасть в СИЗО у нее не получилось.

"Если нет политического решения, то (доступ в СИЗО - Gazeta.ua) невозможен".

На уточнение, что случилось для появления политической воли у Путина, уполномоченный по правам человека ответила:

"Значит, президент Зеленский смог договориться, чтобы он (Путин - Gazeta.ua) захотел этого взаимного освобождения".

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7 сентября состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". Среди прочих, 24 украинских моряка, которых российские спецслужбы незаконно задержали в международных водах у Керченского пролива в ноябре 2018-го.