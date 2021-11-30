Деньги, развал монобольшинства, досрочные выборы - Арахамия рассказал о замыслах оппонентов

Выход народных депутатов-мажоритарщиков из коалиции связан с желанием оппонентов правящей партии развалить монобольшинство.
Об этом сказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в кулуарах во вторник, сообщает "Інтерфакс-Україна.
"Это просто кто-то взял деньги и начал работать над тем, чтобы выводить мажоритарщиков. Потому что они не могут лишится мандата, для того чтобы потом сделать досрочные парламентские выборы", - заявил Арахамия.
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По словам депутата, такая ситуация была год тому назад. В то же время Арахамия прогнозирует, что такой результат (развал коалиции) достигнут не будет.
Председатель фракции сказал, что о развале коалиции говорят уже три года, и "в конце нашей каденции вы меня об этом снова спросите".
10 ноября нардеп Роман Соха подверг критике президента Владимира Зеленского и заявил о выходе из фракции "СН".
Во время чувствительных голосований президентской фракции в парламенте больше всего помогает группа "Довіра", состоящая из мажоритарщиков.
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