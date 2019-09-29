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Деньги надо всем: за чем идут к нардепу-мажоритарщику. Репортаж с первого приема
16

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Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Фото: Ирина Кальченко
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

Неделя с 23 по 27 сентября народные депутаты работали в округах. Парламентарии Верховной Рады 9 созыва должны были провести первый прием граждан. Корреспонденты Gazeta.ua посетили такой прием одного из народных избранников в Могилев-Подольском Винницкой области.

Город является центром округа № 16. На досрочных выборах здесь победил 47-летний Геннадий Вацак. Он впервые стал нардепом. Баллотировался от партии "Европейская солидарность". Набрал 36,63% голосов. Большинство людей поддержали партию "ЕС" - 31, 50%. За "Слугу народа" проголосовало 25,39% избирателей.

Вацак - предприниматель. Обладает кондитерским домом "Вацак". Начал кондитерскую фабрику. Сеть магазинов работает по стране. Спонсирует местную футбольную команду "Спартак-Вацак".

В Могилев-Подольском живет 31 166 человека.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

Прием нардепа запланирован на 26 сентября. Желающие должны были заблаговременно записаться. Объявление об этом были на приемной депутата, городском совете и в социальных сетях.

Приемная депутата находится в центре города, на проспекте независимости. Рядом - центр занятости и продуктовый магазин. Чай стоит 10 грн.

- Ох, какое пиво привезли. Все в пыли. Теперь это все еще вытирать придется, - возмущается черноволосая коротко стриженая продавщица. Разговаривает по телефону. - Людка, подожди немного, пойду чай сделаю человеку. Ведь на приеме ждать не будут.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

Помещение приемной арендуют на первом этаже в новом здании. При входе висит табличка. Внутри 2 комнаты. Обычные дешевые обои, несколько шкафов и стулья. На столе у ​​входа стоят две тарелки с песочным печеньем и две бутылки минералки.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

В 12:30 посетители заходят в приемную и садятся на стулья. Кому не хватает места, ждут на улице. Люди неохотно едят печенье. Больше пьют воду. Собирается у 36 человек. Среди них депутат Вендичанского поселкового совета, ветеран АТО, председатель ОСМД. Молодые почти нет. Старшие обсуждают проблемы и жалуются на жизнь.

- Прочитала в городском совете, что будет прием. Пришли с соседкой, потому что нужно чтобы деньгами немного помог нам, - говорит 70 летняя Валентина Блажко. В руках держит документ с подписями. - Есть 15 квартирный дом, проводим канализацию. Уже по 13000 скинулись Прошлая власть не помогла. Говорили, что могут технику даты. А зачем она нам, если мы уже сами купили. Обещают только. Если бы нормально людям помогали, а не языками чесали.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

Заходит седой мужчина с тростью. Хромает.

-Еще можно записаться? Я с сахарным диабетом. Трудно стоять, - говорит.

-Надо ранее записываться. Ну сядьте, сейчас может пустят вас, - говорит секретарь 48-летний Олег Колибаба.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

-Больница у нас лучше бы вообще не работала. Приходишь и сразу деньги им давай. Главное, что имеют карманы широки. А на приеме ни разу давление не мерил, - говорит пенсионерка 59-летняя Валентина Григорьевна. Фамилию просит не называть. Одета в темно-синий свитер. Имеет светлое мелированные волосы.

- Ой за больнице молчите, - присоединяется к разговору 44-летняя Наталья. Фамилию не называет. На ней зеленая куртка. Волосы собраны в хвост. Заплаканная. - Сыну 24 года. На стройке работал. Сломал тазовую кость. Делали недавно операцию. Заплатили 5600 гривен. Для меня это большие деньги. Имею четырех детей на иждивении. Муж убежал. Врачи видят, что у людей горе, то еще больше наживаются на этом. Толку от их лечения ноль. Ни шевелиться не может. Ой, инвалидом останется. Пришла просить денег у Вацака. Надо спасать сына.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

В 13:00 приезжает народный депутат. Здоровается и сразу идет в кабинет. Людей к нему вызывают по очереди, по номерам.

-Прийшла просить детскую площадку, - говорит 58-летняя Антонина Шпаргалюк, депутат Вендичанского поселкового совета. - В районе четыре многоквартирных дома и частный сектор. Детей много, а играть негде. Рядом есть больница, заваливается. То бегают играть туда. Сами понимаете, что это опасно. Пообещал, что в марте будет нам площадка. Ну тогда и посмотрим, что это за новая власть.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

Некоторые пытаются пройти без очереди.

-А чего они идут без очереди? Три минуты мне можно уделить внимания? Я здесь три часа стою, - начинает ссориться человек. Имя не называет. Говорит, что ветеран АТО. Одет в теплый серый свитер, имеет усы. - Можно меня уважить не из 23 человека, а хотя бы через 10.

Та пусть уже проходит, господи, - машет рукой женщина, лет 50. Стоит в очереди перед ним. В руках держит папку с документами.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

Большинство людей приходят за деньгами. Просят на лечение.

Я инвалид второй группы. Невроз, - жалуется 28-летняя Татьяна Антипенко. -Всю жизнь дома сижу. Не работаю. Надо деньги на полное обследование в Виннице. Пачка антидеприсантив стоит 600 гривен. Бровко (мэр города Могилев-Подольский) денег не дает, - с мамой снимаем квартиру за две тысячи. Она все на своих плечах тянет. Зарплата 3700 и моих полторы. Вацак помогает. Ежемесячно платит по 800 гривен. Но этого мало. Для того, чтобы прожить нормально надо тысяч десять. Здесь нет крыши над головой. 15 лет стою в очереди на квартиру. Только обещают.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

С криком вбегает женщина.

-Блин, Лена. Я очередь свою промахала. Пошла чай брать в магазин и языками вцепилась, - обращается к подруге. Имеет черные короткие волосы. В руках держит телефон.

Из кабинета Вацака выходит женщина. Держит в руках трость и блокнот. Имеет темное вьющиеся волосы.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика

-За государство обидно. Говорят, что будущее построят. Конечно, имея столько нулей на карточке. А я как пришла гола в этот мир, так и пойду голая, - говорит 70-летняя Татьяна Оранская, председатель ОСМД "Октябрьский". - Обещал к выборам сделать в районе дорогу. А теперь говорит, ждите до марта, пока построится новая кондитерская фабрика.

Прием длится до 15:00.

-С людьми работаю больше 20 лет, - говорит Геннадий Вацак, пока люди расходятся. -Все их проблемы знаю. Они жизненные. Обидно слышать, что не хватает денег на лечение. Сейчас всем важнее знать, что их семье есть что есть, есть за что лечиться и учиться. Самое трудное - принимать правильные решения, за которые бы потом не было стыдно. Первый день в парламенте понравилось, что депутаты выполнили обещаний. Приняли много законов. Приятно, что не возникало споров. Сняли неприкосновенность. Во фракциях и группах было понимание. Когда трудно, снимаю усталость спортом. Не курю, не пью. Более 20 лет живу в турборежиме. Иногда нервничаю, потому что каждое решение влечет за собой серьезную ответственность.

Автор: Ирина Кальченко
  Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Состоялся первый прием депутата-мажоритарщика
Вацак Геннадий Анатольевич - украинский предприниматель и меценат. Депутат Винницкого областного совета от БПП "Солидарность". Обладает Кондитерским Домом "Вацак", выпускающая кондитерские изделия.Народный депутат Украины IX созыва. Член депутатской группы "За будущее". Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры. Родился 9 февраля 1972 года в городе Могилев-Подольский Винницкой области.2015 избран депутатом Винницкого областного совета от Блока Петра Порошенко. Секретарь постоянной комиссии областного совета по вопросам законности, борьбы с коррупцией, люстрации, регламента и депутатской деятельности. Его помощницей является Фоменко Татьяна Анатольевна. Геннадия Вацака считают одним из самых богатых депутатов Винничины. Имеет профессионально-техническое образование.Владеет предприятием Кондитерским Домом "Вацак", выпускающая кондитерские изделия. Также 2018 заявил, что планирует начать строительный бизнес, построив 4 завода в Могилеве-Подольском.
Автор: Ирина Кальченко
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