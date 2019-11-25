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понедельник, 25 ноября 2019 12:41

Денег нет. В Раде отложили технологическую борьбу с кнопкодавами

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Денег нет. В Раде отложили технологическую борьбу с кнопкодавами
Разумков говорит, что нужна биометрическая кнопка.

В смете Верховной Рады на 2020 год не предусмотрено расходов на техническое переоборудование рабочих мест народных депутатов.

Об этом сообщили в аппарате парламента, пишет общественное движение "Чесно"

При рассмотрении проекта сметы в комитете в ноябре такая возможность обсуждалась.Тогда говорили, что задача переоборудовать стояла еще с 2018 года. Но дальше дело не сдвинулось.

Главный бухгалтер управления делами аппарата сказала: "На следующий год Минфин дал нам с капитальных затрат очень-очень маленькую сумму".

Несмотря на отсутствие средств в бюджете, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и первый вице-спикер Руслан Стефанчук неоднократно заявляли, что хотят искоренить кнопкодавство.

Вместо технологического решения парламент намерен криминализировать кнопкодавство. Законопроектом, принятым в первом чтении, предлагается наказывать нарушителей процедуры личного голосования штрафами в 51-85 тыс. грн.) и ввести лишение нардепа мандата за неличное голосование, что предусмотрено проектом изменений в Конституцию президента Владимира Зеленского. Сейчас этот законопроект находится на рассмотрении в Конституционном суде. Однако, даже если суд даст свое заключение к нему во время текущей сессии ВР и депутаты успеют предварительно его одобрить, окончательно принять его как закон они смогут только на следующей сессии, не раньше февраля 2020 года.

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По словам экспертов, для предотвращения кнопкодавства нужно, чтобы во время голосования обе руки нардепа были заняты и он не мог нажимать клавиши на пультах коллег. Занять одну руку очень легко: достаточно настроить систему "Рада" так, чтобы она причисляла голоса только тех пультов, где кнопку "за", "против" или "воздержался" держали непрерывно в течение всех 10 секунд, отведенных для голосования. Вторую же руку в это время депутат должен держать на сенсорной клавише.

"Сенсор на 100 процентов решает задачу, чем загрузить вторую руку. Более того, это не механическая кнопка, то есть ее нельзя зажать ручкой или крючком. Сенсор требует, чтобы это была живая рука, палец - примерно так же, как зимой вы не можете в перчатках нажимать на экран смартфона", - говорит глава организации "Электронная демократия" Владимир Фленц.

Разумков также подтвердил, что денег в бюджете на 2020 год на переоборудование рабочих мест для депутатов нет.

"Мы говорим о биометрической кнопке, которая фактически сделает невозможным кнопкодавство. Это надо обязательно сделать, и мы это сделаем. Возможно, это будет не в ближайшее время, но мы к этому идем.

Есть еще проблемы с финансированием, бюджетом и функционированием самой Верховной Рады, а также с той инициативой, которая была предложена президентом и сейчас находится на рассмотрении в КСУ, - по уменьшению количества нардепов до 300. Чтобы сейчас не делать на 450 (рабочих мест в сессионном зале ВРУ), а через некоторое время демонтировать до 300", - объяснил спикер.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко кнопкодавил. Это четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.

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