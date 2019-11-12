Нардепа из "ОПЗЖ", который предлагал тюрьму за кнопкодавство, поймали на "горячем"

Нардеп, который предлагал сажать в тюрьму за кнопкодавство, сам давит за коллег.

Нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко кнопкодавил.

Об этом сообщает движение "Чесно"

Это четвертый факт кнопкодавства в Верховной Раде 9-го созыва.

12 ноября на утреннем заседании Нимченко нажал на две кнопки "за" основу при законопроект №2299 нардепов от "Слуги народа" о совершенствовании образовательной деятельности в сфере высшего образования.

Активисты напоминают, что этот нардеп является соавтором законопроекту 1127 об уголовной ответственности депутатов за кнопкодавство. В частности, речь идет о лишении свободы на срок до 2 лет за повторное неперсонального голосования. К слову, когда голосовали за этот проект, Нимченко в Верховную Раду не пришел.

Для Нимченка это уже не первое кнопкодавства. Нардеп не реже одного раза нарушил процедуру личного голосования в Верховной Раде 8-го созыва, говорят в "Честно".

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Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива на заседании Верховной Рады ласкал гениталии. Видео появилось в сети. На столе члена фракции ОПЗЖ лежал телефон с "Юлией. Конкурс Красоты. Одесса".