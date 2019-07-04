"Денег нет, но вы держитесь" - Коломойский рассказал о контрактах с Зеленским

Коломойский рассказал о контрактах с Зеленским. Фото: LIGA.net

Миллиардер Игорь Коломойский, который вернулся в мае в Украину, рассказал о контактах с президентом Владимиром Зеленским после его инаугурации.

"После инаугурации еще не встречались лично, через Михаила Ткача [журналист программы "Схемы: коррупция в деталях"]", - рассказал миллиардер в интервью для журнала НВ.

Олигарх говорит, что поддерживает Зеленского морально, - и привел пример подобных телефонных разговоров: "Как дела? Все в порядке? Держишься?"- "Держусь". - "Трудно?" - "Трудно". - "Ну хорошо, держись дальше. Денег нет, но вы держитесь".

Бизнесмен говорит, что парламентские выборы с президентом не обсуждают. Подобных контактов с тех пор, как новый президент вступил в должность, было немного: "Раз, два и обчелся".

Коломойский подтвердил, что симпатизирует президенту: "Ну, конечно, что не Порошенко. У нас другого президента нет. Да, я ему симпатизирую и желаю удачи. И понимаю, как ему нелегко", - отметил олигарх.

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СМИ опубликовали видео, на котором Владимир Зеленский с коллегами из студии "95 квартал" приветствуют олигарха Игоря Коломойского с днем рождения.