Денег будет больше: Порошенко обратился к военным

Надо менять отношение к человеку в армии, говорит президент Петр Порошенко. Фото: @poroshenko

За два года на контрактную службу в армии пошли 130 тыс. украинцев. Их нужно дальше заинтересовать достойными условиями. Об этом заявил президент Петр Порошенко на военном аэродроме в Хмельницкой области.

"В течение 2016-18 годов в Вооруженные силы на службу по контракту пришли 130 тысяч человек. Кто они? Добровольцы. Они пришли не по мобилизации. Часть из этих людей очень качественно служат. Но часть собирается уволиться. Почему? Комплекс факторов. От недовольства денежным обеспечением, социальным пакетом, до некорректного отношения со стороны некоторых командиров. Неуважения к личности солдата", - сказал он.

Президент назвал одной из ключевых задач - "изменить отношение к человеку в армии".

"Жесткая дисциплина зависит, прежде всего, от командира отделения, взвода, роты, батальона", - продолжил он.

"И с себя ответственности не снимаю. Должны сохранить профессионалов. Заинтересовать их долгосрочным контрактам. Желательно вернуть тех, кто приобрел опыт, но по разным, в том числе психологическим причинам, уволился, сейчас грустят за армией. Солдаты должны уважать старших по званию", - обратился Порошенко к военным.

"Нужно объективно признать, что недостаточная привлекательность уровня денежного обеспечения, низкие темпы обеспечения жильем, длительные бытовые неудобства на местах дислокации - все это замедляет процесс профессионализации", - признался президент.

В следующем году денежное обеспечение украинских воинов вырастет на 35-37%. Эту цифру заложат в бюджет на 2019 год, сказал Порошенко.

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Минобороны обращалось в Кабинет министров с просьбой увеличить с 1 октября зарплаты военным. Рядовому составу - до 9 тыс. грн., офицерскому - до 15,3 тыс. грн. До этого денежное обеспечение военнослужащих первого года службы составляло 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.