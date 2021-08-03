День защитника Украины переименовали - Зеленский подписал закон

Название праздника "День защитника Украины" меняется на "День защитников и защитниц Украины". Фото: "Украинская правда"

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в статью 73 Кодекса законов о труде, который переименовывает праздник День защитника Украины. Об этом сообщили в Офисе президента.

Согласно закону, название праздника "День защитника Украины", который ежегодно отмечается 14 октября, меняют на "День защитников и защитниц Украины".

Документ будет способствовать гендерно сбалансированному освещению роли военнослужащих в защите нашей страны и надлежащем чествованию воинов обоих полов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Судебная реформа: Зеленский подписал ключевые законы

14 июля Верховная Рада переименовала праздник День защитника Украины, который отмечается 14 октября. Законопроект поддержали 317 нардепов. День защитников и защитниц Украины отмечается с 2014 года, с 2015 года 14 октября является нерабочим днем. До этого в этот день праздновали День украинского казачества.