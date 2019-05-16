День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты

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Сегодня весь мир отмечает День украинской национальной одежды - вышиванки. Не забыли о празднике и народные избранники.

Парламентарии пришли на работу в вышиванках разного стиля, цвета и фасона. Особенно красивые наряды выбрали женщины-депутаты.

Gazeta.ua предлагает ознакомиться со вкусами народных депутатов.

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Сегодня в Украине и мире отмечают День вышиванки. Он проходит ежегодно в третий четверг мая. Не забыл о празднике и победитель президентских выборов Владимир Зеленский. Он выложил селфи, на котором небритый, но в вышиванке.