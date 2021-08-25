День украинской государственности будет выходным

Президент Владимир Зеленский подписал указ о праздновании Дня украинской государственности.
Об этом он сообщил во время выступления на торжественном заседании Верховной Рады во вторник, 24 августа.
День украинской государственности будут праздновать в день крещения Руси-Украины - 28 июля. Законопроект предусматривает, что этот день будет выходным.
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"Я подписал указ о праздновании Дня украинской государственности и вношу на ваше рассмотрение проект закона по которому он должен быть выходным днем", - отметил Зеленский.
24 августа на торжественном заседании Верховной Рады депутаты проголосовали в первом чтении за проект Закона о Большой герб Украины.
В зале зарегистрировался 271 народный депутат. Для первого чтения достаточно 226 голосов. "За" проголосовало 257 депутатов.
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