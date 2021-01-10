Демократы готовы подать статью для импичмента Трампа

Уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье. Фото: flickr.com

Группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу.

Уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статье. Об этом сообщил конгрессмен Тед Лью в Twitter.

"Мы внесём на рассмотрение статью для импичмента в понедельник - во время заседания Палаты представителей", - написал Тед Лью.

По мнению демократов, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

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Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Соответствующий меморандум распространил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.