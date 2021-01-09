Трампу могут объявить импичмент после завершения президентского срока

Президентские полномочия Трампа заканчиваются в 12:00 20 января. Фото: Reuters

Дональду Трампу могут объявить импичмент уже после завершения президентского срока и инаугурации Джо Байдена. Соответствующий меморандум распространил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл.

Если не удастся достичь согласия всех 100 сенаторов, то Сенат не сможет собраться на заседание до 19 января. В этом случае, если Палата представителей утвердит статьи импичмента, то Сенат получит их только 19 или 20 января. Рассмотрение импичмента он сможет начать только 20 или 21 января в 13:00 по местному времени (20:00 по Киеву), а полномочия Трампа заканчиваются в 12:00 20 января.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа

"Процесс в Сенате, таким образом, начнется после окончания президентского срока Трампа - или через час после его окончания 20 января, или через 24 часа после его окончания 21 января", - говорится в меморандуме.

Таким образом импичментом будет заниматься уже лидер демократов Чак Шумер, поскольку Демократическая партия получила контроль над Сенатом.

Председатель судебного комитета Сената США Линдси Грэм считает, что любая попытка объявления импичмента Трампу обречена на провал.