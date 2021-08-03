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Делом Чауса власть отвлекает внимание от "вагнергейта" - Павленко

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Делом Чауса власть отвлекает внимание от &quot;вагнергейта&quot; - Павленко
Нардеп Ростислав Павленко: "Похищение Чауса - тяжкое преступление украинской власти, которым она прикрывает госизмену в вагнергейте"

Пытаясь скрыть преступление с провалом спецоперации по задержанию "вагнеровцев", на Банковой санкционировали совершение иного тяжкого преступления - похищение экс-судьи Николая Чауса из Молдовы.

Об этом заявил народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Ростислав Павленко на странице в социальной сети Фейсбук.

"И это - даже не стремление "достать Порошенко", что бы не пытались петь сейчас трубадуры Банковой. В конце концов, от еще одной пустого и бесперспективного дела Порошенко безразлично. Их и так больше сотни. Мотивация власти другая - страх. Потому что в стремлении посмотреть в глаза Путину предали операцию, которая позволила бы привлечь к ответственности путинских убийц с т. н. "группы Вагнера", - подчеркнул Павленко.

"Бурба, - написал Павленко в колонке на "Украинской правде", - якобы был причастен к побегу Чауса из Украины в 2016 году. Это в фантазиях власти. А вот в реальности Бурба - высокопрофессиональный разведчик, главный свидетель государственной измены в высшем руководстве Украины, которая произошла в конце июля 2020 года. И предатели готовы на все, чтобы его уничтожить, если не физически, то морально, или просто из-за фейковых обвинений упечь за решетку.

По мнению депутата, руководство Украины совершило ряд тяжких преступлений: "Только с того, что на поверхности: похищение человека (статья 146 и 146-1 УК), организация незаконного пересечения границы (статья 332); превышение полномочий, издание и выполнение должностными лицами заведомо преступных приказов (статья 426-1); невыполнение решения суда (статья 382), по которому СБУ должна была передать Чауса НАБУ в силу подследственности и т.п.".

Павленко отметил, что ситуация для украинской власти ухудшается и тем, что истину уже установили правоохранительные органы Молдовы. Он напомнил, что по официальным сообщениям Молдовы на ее территории Чауса похитили украинские дипломаты, представители военной разведки и других спецслужб. "Важно, что в Молдове полиция, прокуратура и парламентская следственная комиссия независимо друг от друга пришли к одинаковым выводам, что усиливает их объективность и политическую беспристрастность", - подчеркнул Павленко.

"Разведчики и дипломаты не могли действовать по собственной инициативе, ни с того ни с сего командироваться в Кишинев и украсть человека на территории дружественной нам страны, подложив при этом свинью ее проевропейской и антикремлевской президенту. Приказ им мог отдать только лично президент Украины. Или разве что, прикрываясь его именем, тот, кого в обход Конституции провозгласили некоронованным "вице-президентом", - считает депутат.

По мнению Павленко, власть "заврались, отрицая очевидное и каждым шагом углубляя проблемы. И новости позволяют разоблачать каждый раз новый уровень лжи. Операции не было? - Да есть сообщения официальных органов Молдовы. СБУ случайно узнала о "нахождении" Чауса? - Оказывается, его уже ждал вертолет СБУ для доставки в Киев, когда он как бы объявился Винницкой области. Важные показания Чауса? - Но почему-то его не отдают НАБУ, которое имеет действующее дело и решение суда", - подчеркнул он.

"И на фоне этой лжи "опровержение" информации о том, что Зеленский встречался с похищенным Чаусом выглядят, мягко говоря, неубедительно", - отметил представитель "Европейской Солидарности".

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