Дело взяточницы из ОП переквалифицировали

Зеленский сделал все, чтобы антикоррупционная система в нашей стране наконец заработала - ОП. Фото: Reuters

Дело о возможном вымогательство взятки чиновницей Офиса Президента Светланой Кондзелей переквалифицировали на мошенничество.

В ОП еще раз напомнили, что "не терпит коррупции и взяточничестве в любых проявлениях" и призвали "НАБУ, САП и ВАКС продемонстрировать свою эффективность". Об этом говорится в сообщении Офиса Президента на официальной странице в Facebook.

"Офис Президента Украины не терпит коррупции и взяточничестве в любых проявлениях. Исключений в этом нет и для работников Офиса. Наоборот - к госслужащим, которые обеспечивают деятельность Главы государства, действуют строгие требования прозрачности и добросовестности. Потому что Президент - это гарант соблюдения Конституции , законов, прав и свобод в государстве ", - говорится в сообщении.

В ОП отметили, что "нетерпимость к недоброчесности было раз продемонстрировано во время громкого задержания директора департамента обеспечения доступа к публичной информации Офиса Президента Кондзели по подозрению в мошенничестве осенью прошлого года".

"Президент Украины Владимир Зеленский сделал все, чтобы антикоррупционная система в нашей стране наконец заработала. Теперь НАБУ, САП и ВАКС должны продемонстрировать свою эффективность, в частности в деле упомянутого работника Офиса Президента", - отмечается в сообщении.

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В Офисе Зеленского также резюмировали, что расследование фактов коррупции в высших органах государственной власти всегда вызывает общественный резонанс и интерес международных партнеров Украины. В ОП также напомнили, что Кондзеля не назначалась в Офис действующей властью. Однако ее пример должен стать ответом для тех, кто еще сомневается, стоит ли в нашей стране соблюдать закон.

Стоит отметить, что сегодня появилась информация о том, что дело о возможном вымогательство взятки Кондзелей переквалифицировали на "мошенничество".

Ранее сообщалось, что руководитель одного из Главных департаментов Офиса Президента, ексзаступниця министра культуры и их соисполнитель требовали с физического лица 300 тыс. Долларов за содействие в назначении на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины". Они были задержаны 12 ноября 2019 сразу после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 000 долларов.