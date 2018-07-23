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понедельник, 23 июля 2018 16:43

Дело Труханова: суд вернул фигурантам деньги с процентами

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Дело Труханова: суд вернул фигурантам деньги с процентами
Труханова с сообщниками подозревают в присвоении 173 млн грн. Фото: slovoidilo.ua

Нацагентство по розыску и менеджменту активов вернуло 92,3 млн грн компании, которая фигурирует в деле мэра Одессы Геннадия Труханова о хищении средств Одесского горсовета.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на свои источники.

Средства вернули ООО "Девелопмент Элит", которое продало мэрии здание в два раза дороже. Директора предприятия, Труханова и еще шестерых фигурантов дела подозревают в присвоении бюджетных средств.

О возмещении средств сообщила и пресс-служба агенстсва. Однако там не назвали ни сумму, ни владельца арестованных средств.

"В марте 2018 года... Национальному агентству были переданы в управление денежные средства в сумме 185 млн грн. В то же время, Апелляционным судом города Киева был отменен арест на часть указанных денежных средств", - говорится в сообщении.

Агентство добавляет, что, согласно законодательству, сохранило стоимость активов "путем размещения на депозитном счете в АО "Ощадбанк" под проценты, равные учетной ставке Национального банка Украины".

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15 февраля суд отпустил задержанного мэра Одессы Геннадия Труханова на поруки нардепа от БПП Дмитрия Голубова.

14 февраля в аэропорту "Борисполь" задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана. Накануне детективы НАБУ заочно сообщили о подозрении Труханову и четырем его подчиненным. Подозрение касается дела "Краяна".

Следствие считает, что чиновники причастны к схеме по нанесению ущерба местному бюджету Одессы. В сентябре 2016-го Одесский городской совет за 185 млн грн приобрел здание, которое ранее входило в комплекс ГП Завод "Краян", у частной структуры. Та ранее купила недвижимость за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании с признаками фиктивности, руководитель которой находится в зоне АТО. Детективы НАБУ и прокуроры САП добились ареста счетов компании-продавца здания.

Суд несколько раз арестовывал эти 185 млн, а в феврале этого года даже приказал вернуть половину мэрии. 13 марта суд все же передал 185 млн в управление Нацагентства.

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23
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