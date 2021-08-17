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вторник, 17 августа 2021 19:15

Дело Шеремета: Антоненко и Дугарь продлили меры пресечения

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Дело Шеремета: Антоненко и Дугарь продлили меры пресечения
Антоненко оставили под круглосуточным домашним арестом. Фото: ua.news

Шевченковский райсуд Киева продлил меру пресечения - Андрею Антоненко и Яне Дугарь которых обвиняют в убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом шла речь во время сегодняшнего судебного заседания.

"Продлить срок действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля Андрей Антоненко. Продлить срок действия личных обязательств Яне Дугарь", - заявила председательствующая судья.

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Меры предосторожности обвиняемым продлили на 2 месяца - до 17 октября 2021 года. Известно, что Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, а на Дугар после внесения залога в размере 168 тысяч гривен положили обязательства.

Павел Шеремет - белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х и 2000-х - руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в "Украинской правде", а также на радио "Вести".

Взрыв на пересечении ул. Ивана Франко и ул. Богдана Хмельницкого прогремел около 07:45. В салоне красного Subaru находился Шеремет. Из-за несовместимых с жизнью травм он скончался в "скорой".

В причастности к убийству подозревают ветерана АТО и музыканта 41-летнего Андрея Антоненко, детского кардиохирурга 40-летнюю Юлию Кузьменко и военную медсестру 26-летнюю Яну Дугарь. Но достаточных доказательств их вины следствие не имеет. Общественность требует найти и наказать настоящих заказчиков и исполнителей убийства.

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