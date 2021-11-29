Дело против Савченко вернули прокурору

Савченко демонстрирует решение суда / Страница Надежды Савченко в Facebook

Народный депутат VIII созыва Надежда Савченко заявляет, что обвинительный акт в отношении нее, а также экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана вернули прокурору из-за необоснованности обвинения.

Об этом она сообщила в Facebook.

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"Обвинительный акт, с обвинением Надежды Савченко и Владимира Рубана "в подрыве Верховной Рады минометами из баржи, плывущей по Днепру", возвращен прокурору по причине необоснованности обвинения! В мере пресечения в виде содержания под стражей Савченко и Рубана, прокурору, отказано! Это все, что нужно знать о судилище порошенковского режима над офицерами Рубаном и Савченко, которому пришел конец!", - написала Савенко.

Адвокат Алексей Шевчук подтвердил эту информацию и добавил, что "дела Савченко-Рубана больше не существует".

"Акт вернули! Дело развалено! У дела нет перспектив", – написал он.

Кроме того, защитник опубликовал копию определения суда от 29 ноября, в котором говорится: "Ходатайство защитников Савченко Н.В. о возвращении обвинительного акта удовлетворить".

Бывшей депутатке Савченко и ее сестре Вере вручили подозрение за использование поддельного Covid-сертификата, с которым они пытались попасть в Украину. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.