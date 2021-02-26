Дело "пропавшего бассейна Сытника" разваливается в суде - гендиректор "Укрбуда"

Олег Майборода считает, что дело сфабриковано НАБУ, чтобы склонить его к сотрудничеству в другом уголовном производстве. Фото: Facebook

Гендиректор компании "Укрбуд Девелопмент" Олег Майборода заявил, что уголовным делом "о пропавшем бассейне" НАБУ пыталась склонить его к сотрудничеству.

Об этом он написал на своей странице Фейсбук, изложив подробности.

Детективы НАБУ обвиняют экс-главного архитектора Киева Сергея Целовальника и Майбороду в сговоре и злоупотреблении властью или служебным положением при получении градостроительной документации на строительство жилого комплекса на улице Антоновича в Киеве. Обвинение считает, что в результате их действий соседней школе не был построен бассейн.

В то же время адвокаты отмечают, что отсутствуют доказательства хоть каких-то контактов, общения или даже знакомства Целовальника с Майбородой, которые впервые увиделись только в суде. А в их действиях нет состава преступления, а бассейн строить уже было невозможно в силу изменений в законодательство, которые были приняты в 2011 г.

Сам Майборода считает, что дело сфабриковано НАБУ, чтоб склонить его к сотрудничеству в другом уголовном производстве "о квартирах Нацгвардии", где фигурируют экс-нардеп Максим Микитась и экс-командующий Нацгвардией Юрий Аллеров.

"Это дело сугубо хозяйственное, но, воспользовавшись внутрикорпоративным конфликтом в "Укрбуд Девелопмент", НАБУ ловко взяло в оборот Микитася, раскручивая его на показания в отношении меня и других людей. Как потом сказал сам Сытник в одном из интервью – "избрали правильную тактику". А тактика эта заключалась в том, что Микитася "мариновали" в СИЗО, пока он не пошел на сотрудничество", – заявил Майборода.

Топ-менеджер "Укрбуда" отметил, что НАБУ не остановило даже то, что Микитась планировал расправится с ним и другими фигурантами дела. Об этих фактах просто "забыли" и выпустили его на свободу.

Майборода отмечает, что обвинение базируется на якобы сговоре с Целовальником, с которым он никогда не контактировал и не был знаком, и "неустановленными лицами".

"Прокурор утверждает, что проектная и другая документация утверждалась неким "неустановленным лицом" вместо директора ТОВ "Невирос" по моей команде! Детективы НАБУ и пальцем не пошевелили, чтобы найти и допросить тех самых "неустановленных лиц" компании, к деятельности которой я никакого отношения не имею", – подчеркнул он.