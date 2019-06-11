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суббота, 15 июня 2019 08:12

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

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Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей
Онищенко заявил, что собирается вернуться в Украину и принять участие в выборах в парламент. Фото: radiosvoboda.org

Три года назад, 15 июня 2016-го, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о намерении снять неприкосновенность и арестовать народного депутата Александра Онищенко. Детективам не удалось это сделать. Нардеп сбежал во Францию, а затем перебрался в Испанию, где и находится до сих пор. С чего начиналась дело и какие планы на будущее имеет нардеп-беглец вспоминает Gazeta.ua.

Онищенко подозревают в организации схем по похищению денег при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ЧАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

16 июня 2016-го генпрокурор Юрий Луценко подписал документ о снятии неприкосновенности с нардепа. Далее вопрос был на рассмотрении регламентного комитета. За это время Онищенко успел вылететь из Украины во Францию ​​и не вернуться. 5 июля 2016-го Верховная Рада дала согласие на привлечение Онищенко к уголовной ответственности, задержание и арест. Его объявили в розыск, а НАБУ вызвала на допрос. В феврале следующего года Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт по так называемому "газовому делу". Суды длятся до сих пор.

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В конце 2016-го Онищенко заявил, что имеет записи разговоров с президентом Петром Порошенко. Якобы по его указанию договаривался за нужные экс-президенту голоса в Верховной Раде. Компромат на Порошенко якобы передал Соединенным Штатам. Договориться об экстрадиции Онищенко украинским правоохранителям не удалось.
Нардеп-беглец издал книгу "Петр Пятый. Правдивая история об украинском диктаторе".
Сейчас Онищенко живет в Испании. Женился на гимнастке Анне Ризатдиновой. Воспитывают сына.

За время работы Верховной Рады VIII созыва неприкосновенности лишили 9 нардепов. В частности, это Сергей Мельничук, Сергей Клюев, Александр Онищенко, Олесь Довгий, Максим Поляков, Борислав Розенблат, Михаил Добкин и Надежда Савченко. Игоря Мосийчука сначала лишили неприкосновенности, а впоследствии решением суда вернули.

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Дата
15
июня

Дело Онищенка: депутат-беглец три года скрывается за границей

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