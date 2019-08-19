Дело Окружного админсуда может иметь политический характер - СМИ

СМИ указали на политический характер дела против ОАСК: ответ прошлой власти на решения в пользу ПриватБанка. Фото: Укрінформ

Дело против Окружного административного суда Киева может иметь политический характер, поскольку многие судебные решения были приняты вразрез с интересами команды бывшей власти.

Об этом пишет РБК-Украина.

В частности, решение о признании незаконной приватизации ПриватБанка и признании недействительным договора купли-продажи его акций, решение о приостановлении полномочий Ульяны Супрун на посту и.о. министра здравоохранения и тд. "Бывшая власть решила "ударить" непосредственно по непокорному суду", — пишет издание.

Напомним, 26 июля в суд с обысками пришли сотрудники НАБУ и Генпрокуратуры. Следствие считает, что председатель и некоторые судьи ОАСК якобы выносили заведомо неправосудные судебные решения и вмешивались в деятельность судебных органов. 20 августа, когда Высший совет правосудия будет рассматривать ходатайство прокуратуры об отстранении главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка, а также судьи Игоря Погрибинченко.

По мнению автора материала, решение ВСП станет тестом на независимость судебной системы от представителей бывшей власти. "Сейчас есть все основания полагать, что пока не сменилось руководство Генпрокуратуры и антикоррупционных органов, бывшая власть может продолжать влиять на правоохранительные структуры", — пишет издание.

Как сообщали СМИ со ссылкой на адвоката ОАСК Евгения Солодко, при обыске сотрудники ГПУ якобы повредили сервер суда и изъяли материалы некоторых дел, в которых фигурируют директор НАБУ Артем Сытник и глава департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.