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четверг, 23 июля 2020 14:53

Дело о зеленке на нардепе из ОПЗЖ: ветерана взяли на поруки Порошенко с депутатами

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Дело о зеленке на нардепе из ОПЗЖ: ветерана взяли на поруки Порошенко с депутатами
Погребиского взял на поруки ряд депутатов. Фото: ukrinform.ua

23 июля Печерский районный суд города Киева избрал ветерану Андрею Погребискому меру пресечения по делу об обливании зеленкой нардепа с ОПЗЖ Олега Волошина.

На поруки Погребиского взяли народные депутаты от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, Михаил Забродский, Мустафа Джемилев, Ростислав Павленко, Нина Южанина, сообщает "Новинарня".

"Предатели Украины, которые ставят под сомнение суверенитет нашего государства как раз и являются реальной "пятой колонной" Кремля, и это именно они должны быть за решеткой. Мы будем бороться за то, чтобы добровольцам Украины государство отдавало должное и уважение, не бросало их без артиллерийской поддержки в серой зоне, не оставляло их умирать под огнем агрессора", - сказал пятый президент.

Сегодня также суд должен избрать меру пресечения другому задержанному - Игорю Чепкасову. Тоже по делу о обливании зеленкой Волошина.

Под судом проходит акция в поддержку задержанных по делу.

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21 июля народного депутата от ОПЗЖ Олега Волошина облили зеленкой.

17 июля на заседании Верховной Рады он заявил, говоря о Крыме: "Кто захочет возвращаться в страну, где все попрошайничают? Которая не имеет суверенитета. Я вчера специально не пришел на это торжественное собрание, потому что нечего отмечать".

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