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среда, 28 июля 2021 17:53

Дело о "Межигорье": Януковичу и его сыну просят арест

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Дело о &quot;Межигорье&quot;: Януковичу и его сыну просят арест
Януковичи находятся в розыске. Фото: Reuters

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура подали в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей бывшему президенту Виктору Януковичу и его сыну Александру.

Об этом НАБУ сообщило в среду.

Оба являются подозреваемыми по делу о завладении резиденцией "Межигорье" путем злоупотребления своим служебным положением.

Действия Януковича-старшего квалифицированы по уголовным статьям - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением и легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.

Его сына - по такой же статье, что и отцу. Он соучастник.

НАБУ расследует дело с декабря 2019 года. Материалы уголовного производства насчитывают более 1 500 томов.

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"Межигорье" - резиденция в селе Нови Петривци Вышгородского района Киевской области, которую Янукович занимал с 2002 по 2014 года.

Янукович сбежал из нее в феврале 2014-го во время Революции достоинства. С тех пор живет в России.

В декабре прошлого года Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) сообщало, что не могут завершить процедуру инвентаризации комплекса. Потому что Офис генерального прокурора под руководством Ирины Венедиктовой передало не все материалы о "Межигорье" НАБУ.

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