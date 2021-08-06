Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд

В Шевченковском районном суде Киева выбирают меру пресечения представителям "Национального корпуса".

Их подозревают в рэкете и создании организованной преступной группировки.

Под суд пришли активисты Нацкорпуса. Присутствовал лидер партии Андрей Билецкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ заблокировала автобус Нацкорпуса, который ехал в Киев

Члены "Национального корпуса" вывесили баннер "Свободу патриотам".

Здание суда охраняли усиленные отряды Нацгвардии.

5 августа по подозрению в вымогательстве, противодействии законной хозяйственной деятельности, создании и участии в преступной организации в Харьковской области задержали семерых человек, включая вероятных организаторов. Среди фигурантов есть правоохранители и участники боевых действий. По данным правоохранителей, в схеме участвовали около 50 человек. В Нацкорпусе обыски в харьковской ячейке организации назвали "политическим преследованием".