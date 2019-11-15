Дело MH17: Ахметов в Москве встречался со своим "патроном"

Ахметов в Москве встречался с "патроном". Фото: Корреспондент

14 ноября Объединенная следственная группа JIT, занимающейся вопросом сбивания малазийского Boeing 777 в небе над Донецкой областью обнародовала новые записи перехваченных разговоров.

В ходе одной из бесед разговора помощник Путина Сурков рассказывает Бородаю о своей встрече с "Ринатом". Он рассказал, что тот встречался в Москве со своим "бывшим патроном". "Патрон", по его словам, предлагал "Ринату" участвовать в переговорах на стороне боевиков "ДНР". Сам же "Ринат" постоянно говорил о мире и положительно отзывался о главарях с "ДНР" Александра Ходаковского и Андрея Пургина. Также "Ринат" рассказал Суркову о своем намерении посетить Донецк и спрашивал разрешение на это, говорится в отчете группы.

"Я, честно говоря, сказал ему, что лучше этого не надо делать. Сашка, у него плохие цели ", - сказал помощник Путина.

Далее в разговоре Бородай вспоминает статистику по потреблению газа в регионе и украинского бизнесмена, политика и олигарха Рината Ахметова.

Организация также решила вновь обратиться к возможным свидетелям катастрофы и попросила их присоединиться к расследованию.

В общем, разговоры свидетельствуют, что лидеры вооруженной группировки "Донецкая Народная Республика" (ДНР) поддерживали контакты с российскими чиновниками по российской военной поддержки. Среди них были Александр Бородай, самопровозглашенный "премьер-министр", а также обвиняемый Игорь Гиркин, самопровозглашенный "министр обороны". Они общались с Сергеем Аксеновым, "главой" Крыма, предназначенным российской стороной, а также Владиславом Сурковым, высокопоставленным чиновником российского правительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Опубликовали новые доказательства причастности России к катастрофе МН17

В частности, с телефонных разговоров, зафиксированных JIT, становится понятно, что главари так называемой "ДНР" получали указания из Кремля. Например, в начале июля 2014 Бородай сообщает местном командиру, что "прибудут люди с полномочиями от Шойгу" (министр обороны РФ). Далее он говорит, что эти люди "выбрасывают ... местных полевых командиров из подразделений", а "москвичи" примут командования. Перехвачены телефонные разговоры также свидетельствуют об участии российских спецслужб в повседневном управлении самопровозглашенной республикой. Вскоре после падения самолета, обращаясь к Бородаю, Гиркин заявил, что "возвращается в штаб". Впоследствии оба выехали из Восточной Украины. В интервью сам Гиркин отметил, что состоялась встреча с Сурковым. После этого он был вынужден передать полномочия Захарченко.

В обращении к свидетелям 19 июня 2019 было обнародовано разговор от 11 июля 2014 года, между Бородаем и Владиславом Сурковым. Боевик просит представителя Москвы о военной поддержке. Последний обещает ее предоставить. И это не единичный случай, когда Сурков "приходит" в помощь главарям так называемой "республики".

Показания свидетелей указывают на тот факт, что самопровозглашенное правительство "ДНР" почти полностью финансировалось русскими. Также были опубликованы записи в подтверждение военного влияния со стороны РФ на проведение операций боевиков против ВСУ (другие записи по данной теме доступны по ссылке).

JIT доказывает широкой общественности факты об активном вмешательстве Российской Федерации в деятельность так называемой "Донецкой Народной Республики". Признаки тесных связей между российскими чиновниками и террористами поднимают вопрос о возможном участии российских чиновников в развертывании ЗРК "БУК", с которого 17 июля 2014 был сбит авиалайнер рейса MH17. ЗРК "БУК" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригады, подразделения российских вооруженных сил в Курске, Российская Федерация.