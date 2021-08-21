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суббота, 21 августа 2021 13:19

Дело Клюева: суд отменил арест имущества

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Дело Клюева: суд отменил арест имущества
Сняли арест с имущества, изъятого в доме родителей Клюева. Фото: ua.news

Шевченковский райсуд Киева отменил арест, наложенный на имущества экс-главы Администрации президента, экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны времен Виктора Януковича - Андрея Клюева.

Имущество изъяли в 2016 году во время обыска дома родителей Клюева, в рамках дела о расследовании убийства на Майдане во время Революции Достоинства. Об этом сообщил прокурор Алексей Клименко.

"Судья 20 августа удовлетворил ходатайство адвоката матери подозреваемого Клюева об отмене ареста на изъятые вещи. Среди них - вазы, картины. Мы не знаем, за какими мотивами суд принял это решение", - отметил Клименко.

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По словам прокурора, после получения полного текста решения суда, его обжалуют.

В августе этого года Шевченковский суд уже рассматривал аналогичное ходатайство защитника Клюева о снятии ареста с вещей, но его не удовлетворили.

В 2016 году этот самый защитник Клюева пытался обжаловать решение об аресте изъятых вещей в Апелляционном суде, однако ему отказали.

На этот раз тот самый адвокат подал ходатайство как представитель матери подозреваемого. Он утверждал, что арестованное имущество принадлежит не Клюеву, а его матери.

Прокуратура считает, что решение рассматривалось судом с нарушением подсудности, поскольку его должен рассматривать Подольский районный суд.

Клименко подчеркнул, что стоимость вещей, из которых сняли арест, является незначительной по сравнению с другим арестованным имуществом Клюева - недвижимостью, земельными участками и автомобилем.

Андрей Клюев - секретарь СНБО, глава АП Януковича. В начале 2000-х Клюев был сначала заместителем председателя, а затем - секретарем Партии регионов. Трижды проходил в парламент, два раза - по списку ПР.

После секретарства в СНБО в 2014 году Клюев стал главой АП, впрочем пробыл в должности всего месяц. 25 февраля подал в отставку, а уже 28 - исчез и оказался в розыске СБУ, где находится до сих пор.

Как и большая часть регионалов, после Революции Клюев и его брат-нардеп попал в санкционный список ЕС, где пробыл до марта 2019 года.

Через год после революции стало известно, что с Клюева сняли подозрение в его причастности к массовым убийствам в январе-феврале 2014 года - досудебное расследование не нашло доказательств. Начальное подозрение изменили на препятствование проведению митингов на Майдане 30 ноября 2013 года, а следствие приостановили, так как Клюев находился в розыске.

Летом 2019 года Клюев внезапно решил пойти на досрочные парламентские выборы, но ЦИК пришлось отменить свое решение о регистрации Клюева кандидатом в нардепы.

По данным журналистов, братья Клюевы не только смогли сохранить энергетический бизнес в Крыму после оккупации, но и работают там в обход санкций.

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